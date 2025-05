Antenne Réunion

Dans une vaste affaire de pédo-criminalité, un Réunionnais a été interpellé et condamné ! Une enquête nationale où 55 individus ont été arrêtés au total dans 42 départements. Le réseau, qui agissait via la messagerie Télégram, a été démantelé. A Saint-Pierre un homme, trentenaire, a reconnu les faits et vient d’être condamné à 3 ans d’emprisonnement.