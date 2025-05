55 individus ont été interpellés sur tout le territoire national dans le cadre d’une affaire de lutte contre la pédocriminalité. Une première en France, un vaste coup de filet dans cette affaire.

Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue il y a quelques jours à Saint-Pierre. Jugé, il a été incarcéré. Cette arrestation intervient dans le cadre d’une opération nationale de lutte contre la pédocriminalité.

Au moment de sa garde à vue, il a reconnu les faits. Déféré, il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec incarcération immédiate.

Le Commissaire Quentin Bévan, chef de pôle opérationnel de l’Office des mineurs à Paris, parle d’une enquête complexe.

"Cette opération est une première. C’est d’abord avoir infiltré une messagerie cryptée complexe d’investigation comme Telegram et ça c’est une première et d’avoir situé des individus qui ont tous été contact. Habituellement ce sont des individus qui ne se connaissaient pas et qui consultent dans leur coin des images illégales qui n’en restent pas moins graves et incriminent. Mais là on a des individus qui ont tous été en contact avec un ou plusieurs enfants qui lui est un profil extrêmement dangereux mais il est incarcéré, les 55 ont été en contact avec lui. Si on fait une opération qui sort un peu de l’ordinaire c’est le départ d’une procédure criminelle pour des faits graves et d’ampleurs. Des investigations techniques longues sur une messagerie chiffrée ce qui complexifie encore les enquêteurs et qui a permis d’interpeller ces 55 individus sur une opération judiciaire qui a démontré la force de frappe de la police judiciaire et notre capacité technique à nous adapter aux nouveaux moyens de communication des criminels et pédocriminels".