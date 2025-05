Dans un récent article publié par Médiapart, on apprend que le gynécologue, le Pr Peter Von Theobald, aurait pratiqué une ablation de l’utérus sans le consentement de sa patiente. Le CHU de La Réunion réagit dans un communiqué ce lundi 12 mai.

Réponse à l’article de Mediapart concernant la prise en charge de Mme Shirley Dhinn :

Face aux nombreuses sollicitations médiatiques et à la publication d’un article par Mediapart concernant la prise en charge de Mme Shirley Dhinn en 2016 par le Pr Peter Von Theobald, le CHU de La Réunion tient à exprimer sa position.

Le CHU de La Réunion rappelle que le secret médical est un principe fondamental et absolu qui protège la confidentialité des données de santé de chaque patient. Ce principe, strictement encadré par la loi, s’applique même dans le cas où une patiente décide de rendre public son dossier médical.

Le respect de cette obligation légale interdit au CHU et à ses professionnels de divulguer des informations médicales ou de commenter publiquement les situations cliniques individuelles.

Le CHU, représenté par son assureur, coopère avec la Commission de Conciliation pour que les droits de la patiente soient pleinement respectés. Les démarches suivent leur cours dans le cadre des dispositifs prévus par la loi.

Le CHU de La Réunion tient à reconnaître la souffrance exprimée par Mme Shirley Dhinn et reste particulièrement attentif aux parcours de soins et aux attentes des patientes. L’établissement s’engage quotidiennement dans l’amélioration de la qualité des soins et le respect des droits des patients.

Le CHU réitère son attachement aux principes d’éthique, de transparence dans la gestion de cette situation. En tant qu’établissement public de santé, le CHU accompagne les procédures judiciaires et indemnitaires en cours.

Le CHU appelle les médias et l’ensemble des acteurs à la prudence dans le traitement de cette affaire. Il est essentiel de laisser les instances compétentes mener leur travail, afin de garantir un traitement juste et respectueux des droits de chacun.