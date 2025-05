Trois hommes étaient jugés ce vendredi pour un important trafic d’ecstasy entre La Réunion et l’hexagone de 2021 à 2023.

Il s’agissait d’un des plus importants trafics d’ecstasy sur notre île. Ce vendredi 23 mai, deux frères vivants à La Réunion et un troisième homme, installé en hexagone à l’époque des faits, étaient jugés par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Entre septembre 2021 et mars 2023, l’homme installé à Paris a envoyé plus de 50 colis contenant jusqu’à un millier de cachet d’ecstasy à destination de La Réunion. Une vingtaine d’entre eux ont été interceptés par les douanes.

Les enquêteurs ont ensuite pu remonter aux trois prévenus. L’un des frères avait rencontré le futur parisien dans un bar à chicha de Saint-André. Parti vers la capitale pour faire ses études, il a commencé à acheter de l’ecstasy sur le darknet pour les envoyer à ses complices réunionnais. Les deux frères revendaient ensuite les pilules sur l’île à une dizaine de clients différents. D’après l’enquête, la valeur totale de la marchandise vendue pourrait atteindre les 1 466 000 euros.

La procureure requiert 7 ans de prison pour le frère qui gérait l’opération et son fournisseur en hexagone. Elle demande également le paiement d’une amende douanière de 338 000 euros aux deux hommes, soit la valeur de la marchandise interceptée par les douanes. Pour le deuxième frère, qui avait un rôle moindre dans ce trafic, elle requiert 4 ans de prison. Le délibéré sera rendu vendredi prochain.