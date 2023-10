Ce mardi 10 octobre, un accident mortel est survenu à Sainte-Clotilde aux alentours de 13h30 près du rectorat. Le jeune Stanley P., un motard âgé de 25 ans, est décédé des suites de ses blessures après une collision avec une voiture.

C’est une triste nouvelle pour les proches et la famille de Stanley P.

Âgé de 25 ans, le jeune motard a perdu la vie dans un accident ce mardi 10 octobre à Sainte-Clotilde après une collision avec une voiture. Malgré l’intervention des secours, le jeune homme n’a pas pu être réanimé.

Sur les réseaux sociaux, les hommages s’enchaînent :

"Reposes en paix Stanley , toi qui étais toujours souriant, incarnant cette gentillesse au quotidien durant nos années de collège et lycée. Mes pensées vont vers ta famille aujourd’hui, plus particulièrement à ta mère, cette femme à la joie de vivre incroyable."

"C’était un garçon très respectueux, gentil et avec un grand cœur envers ses amis."

Passionné de moto, Stanley était mécanicien. Il avait fêté ses 25 ans le 27 août dernier.

Une cagnotte leetchi a été ouverte pour financer le rapatriement de sa petite sœur pour qu’elle puisse l’accompagner dans son dernier voyage.

Son collègue Fréderic Singainy souhaite lui rendre hommage :

"En mémoire de Stanley, un homme dont la vie était tissée d’une passion ardente pour les deux-roues, la moto. Son existence était un hommage vivant à sa passion, et il a tracé son chemin sur les routes avec un courage indomptable.

Malheureusement, son voyage a pris fin bien trop tôt, emporté par le destin auquel il avait consacré sa vie à sa passion et son travail.



C’est merveilleux de savoir que Stanley était non seulement aimé de ses collègues de travail, mais aussi apprécié par ses responsables et directeurs de site de sont travail apporter en vers cette société. Son héritage perdurera, rappelant la puissance de la passion vécue pleinement.

Nous rendons hommage à cet homme exceptionnel qui a vécu et respiré la moto, et qui a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Sa mémoire roulera éternellement sur les routes réunionnaises de nos souvenirs, rappelant que la passion, même si elle peut être fatale, peut également illuminer nos vies d’une lumière incomparable. Repose en paix,le motard éternel. Collègue à la SOGECORE SINGAINY FREDERIC A MON AMI STANLEY."

La veillée se déroulera ce vendredi et un hommage lui sera rendu ce samedi avec un cortège.

À lire aussi :

Sainte-Clotilde : un motard âgé d’une trentaine d’années est décédé après avoir été percuté par une voiture