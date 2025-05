Ce dimanche 11 mai, les pompiers sont intervenus pour secourir Buddie. Il était était coincé sur un toit, sa chaîne enchevêtrée dans un câble électrique. Incapable de redescendre seul, il a pu être secouru de justesse, sans être électrocuté.

Selon l’association APEBA, dans un premier temps, les pompiers ont envisagé de remettre l’animal à la fourrière, pensant qu’il serait ensuite pris en charge par la SPA. Mais cette idée, répandue et malheureusement erronée, masque une réalité bien plus sombre : "à La Réunion, environ 80 à 85 % des chiens envoyés en fourrière sont euthanasiés dans un délai de cinq jours." Contrairement aux idées reçues, les adoptions sont rares, et la majorité des animaux n’y trouvent pas une seconde chance souligne APEBA.

Prévenus à temps, les bénévoles sur place ont convaincu les pompiers de ne pas confier le chien à la fourrière. Buddie a ainsi échappé au pire, un sauvetage qui aurait pu, sinon, se solder par une condamnation silencieuse.

Actuellement en sécurité pour seulement 24 heures grâce à une voisine bienveillante, Buddie a un besoin urgent d’une famille d’accueil. Ce chien au gabarit imposant est dans un état préoccupant : maigre, craintif, marqué par des plaies autour du cou laissé par une chaîne trop serrée, et le museau enflé. Affamé, il a englouti trois gamelles à son arrivée. Il n’est pas identifié et présente les signes évidents d’une vie de maltraitance.

Pourtant, malgré tout ce qu’il a subi, Buddie se montre d’une douceur touchante. Très calme, non agressif, il commence déjà à se détendre sous les caresses.

Vous pouvez contacter l’association APEBA : https://www.facebook.com/associationapeba