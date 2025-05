Une sortie de route spectaculaire est survenue dans la nuit u Tampon, Bérive. La voiture a atterri sur le toit, en contrebas d’un ravin, chute de 5 mètres environ. À bord du véhicule 3 jeunes, une femme, deux hommes, âgés d’une 20 aine d’années. Ils ont été blessés, dont un en urgence absolue. Important dispositif pour les secourir. Selon les riverains, cette portion de route est particulièrement accidentogène.

Il est environ 00h30 quand une voiture quitte brusquement la route de Bérive. A son bord, trois jeunes d’une vingtaine d’années. Le véhicule termine sa course 5 mètres plus bas, sur le toit. Ce matin, les traces de la sortie de route sont encore visibles. Jino tient son commerce à quelques mètres. Pour lui, cette scène est malheureusement devenue banale.

“Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis là, j’ai assisté à au moins 15 accidents ici. Je ne suis pas le seul, on est venu m’aider, des camarades sont venus qui étaient présents sur les lieux. Mon gamin, j’ai même plus confiance qu’il reste sur mon parking tellement ça arrive vite. Ce qu’on demande, c’est qu’on mette le virage en sécurité plutôt que de mettre des panneaux pour annoncer le virage, mettez des ralentisseurs. Il faut que les gens qui roulent comprennent qu’ici il y a du monde.”

Par miracle, les trois occupants parviennent à s’extraire de l’habitacle et à donner l’alerte. Parmi eux, une femme blessée et deux hommes dont l’un est évacué, en urgence absolue. L’autre souffrant de blessure à l’épaule est pris en charge sur place. Pour les habitants, le sentiment qui règne dans le quartier est celui d’un ras-le-bol.

“C’est un virage très dangereux, il faut faire très attention parce que beaucoup de monde roule très rapidement sur la route.” “Surtout le soir très tard et souvent, c’est des jeunes.” “Une fois, mon mari et moi avons failli être coincés là aussi. Heureusement, mon mari a eu le réflexe d’aller sur le côté parce que sinon, c’était en plein dedans.”

Un important dispositif de secours a été mobilisé. Les pompiers des casernes du Tampon, de l’Entre-Deux et de Petite-Île étaient présents. Pour l’heure, les causes exactes de l’accident sont inconnues. Ce matin, les trois victimes sont toujours hospitalisées.