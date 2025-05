La journée commence aux alentours de 7h pour le quartier femme de la prison de Domenjod. Une surveillante passe en revu les 28 cellules, une par une. Ramassage des poubelles et du courrier, des lettres qui sont destinées aux proches, mais aussi des doléances pour la hiérarchie.

Une journée de travail ordinaire qui commence pour les détenues. Parmi elles, la plus âgée : Sophie* est âgée de 65 ans. Elle ne manque pas d’entrain comme à son habitude pendant le ménage : « Le travail ça fait du bien ». N’ayant droit qu’à une heure de promenade par jour, cette tâche matinale est l’occasion pour elle de prendre l’air et de se dégourdir.

Condamnée à 20 ans de prison

Originaire du Port, la sexagénaire a eu un parcours de vie chaotique marqué par la délinquance, la violence et la drogue. C’est la 2ème fois qu’elle se trouve derrière les barreaux.

Libérée en 2017 après 2 ans et demi de détention, elle récidive un an plus tard où elle écope cette fois-ci d’une peine de 20 ans de prison pour ne pas avoir porté secours à sa colocataire. Des faits, qu’elle a encore aujourd’hui du mal à reconnaître : « Au départ, cette femme était venue chez moi. À l’époque, je buvais, je fumais du zamal etc.. donc pour moi elle pouvait rester, mais il ne fallait pas qu’elle ramène un homme à la maison. Après moi je ne savais pas qu’elle était malade.

Un matin quand je me suis réveillée, on avait l’habitude de faire du café, moi ou elle. Mais cette fois-ci je ne l’entends pas. Je la retrouve dans la chambre et elle est froide. J’ai demandé à un voisin d’appeler les secours, comme mon téléphone n’était pas chargé. Le Samu me demandait de faire du bouche à bouche, mais j’ai dit non car j’avais pas de diplôme etc… , mais finalement elle n’était pas morte. Elle est décédée 3 mois après à l’hôpital à cause du Sida et moi on m’a placée en garde à vue.

Mais je ne regrette pas, à la prison ici je ne fume plus, je ne me drogue plus. Je suis devenue quelqu’un. Si j’étais dehors, j’aurais continué la drogue et l’alcool. »

Comme beaucoup d’autres, Sophie espère bénéficier d’une réduction de peine. Celle-ci est conditionnée au comportement et à l’activité professionnelle. Le centre pénitentiaire emploie au total 140 détenus.

* Prénom d’emprunt