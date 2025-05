Disparu depuis le 10 avril 2024 dans le secteur de quartier français à Sainte-Suzanne, Séraphin Guilgori âgé de 88 ans reste introuvable. Sa famille a posté un message d’espoir sur les réseaux sociaux.

Plus d’un an après la disparition de Séraphin Guilgori, sa famille garde espoir. Dans un message posté ce mercredi 5 mai sur les réseaux sociaux : "Je relance la photo de mon parrain Guilgori Séraphin.

Il a disparu aux alentours de Cambuston/quartier français depuis le 10 avril 2024. Nous gardons espoir de le retrouver."

Une disparition inquiétante

La police avait lancé un signalement pour disparition inquiétante. En bonne forme physique pour son âge selon son fils. L’homme de 88 ans mesure 1m55, pèse entre 40 et 45 kg, il a les yeux marron foncé et les cheveux blancs. Il portait un jogging noir, une chemise bleu clair, un chapeau noir et des savates au moment de sa disparition.

Si vous avez des informations, merci de contacter le 17 ou la famille au 0692 00 65 71.