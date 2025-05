L’homme aurait violé quotidiennement son ex-compagne en s’introduisant dans sa chambre en pleine nuit.

Un Saint-Pierrois est mis en examen pour viol sur la mère de ses deux enfants. Ensemble depuis 20 ans, ils se sont séparés quelques mois puis elle est revenu vivre avec lui.

En mars 2024, la femme porte plainte contre lui. Elle explique qu’il est devenu violent et possessif depuis son retour et qu’elle dort dans une chambre séparée. Entre septembre 2023 et mars 2024, elle raconte qu’il lui impose des actes sexuels non consentis tous les soirs.

Pendant sa garde à vue, l’homme reconnaît des actes sexuels, alors que la femme pleurait ou qu’elle était inerte. Il affirme qu’il était alcoolisé à chaque rapport et qu’il regrette les faits.

“Il ne reconnaît pas les faits de viols, car il explique qu’il n’avait pas conscience qu’elle n’avait pas consenti”, dénonce l’avocate générale lors d’une audience en chambre de l’instruction ce mardi 13 mai. Le parquet demande une prolongation de la détention provisoire du mis en examen, jusqu’à son procès qui aura lui prochainement. “Elle dormait avec la porte verrouillée et il la forçait tous les soirs. Parfois, il la surprenait en plein sommeil en lui faisant peur, car il portait un masque d’Halloween”, ajoute l’avocate générale.

L’homme, ancien employé de l’ONF, est déjà connu de la justice pour avoir poignardé une voisine en 2015.