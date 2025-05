Émilie est encore sous le choc ce matin. Les traces de l’impact sont toujours visibles sur le véhicule. Ce mardi en fin de journée alors qu’elle se rendait avec son compagnon à la Pointe du Diable, leur véhicule a été la cible de jets de galets depuis un pont par un groupe de jeunes.

Leur véhicule est touché, heureusement aucun blessé, mais le traumatisme lui est bien réel.

« On n’a pas compris pourquoi ils ont fait ça. On veut savoir qui sont les auteurs, car on a pu voir leur visage. Aujourd’hui, je suis toujours sous le choc, je le vis très mal », souligne Émilie.

Quelques heures plus tôt, une automobiliste avait lancé une alerte affirmant avoir été elle aussi visée au même endroit. Une pratique dangereuse qui exaspère les automobilistes. Dimanche dernier, un homme a été blessé dans des circonstances similaires au niveau du Port là où en 2023, Kenya une jeune mère de famille, a perdu la vie.

Émilie et son compagnon ont déposé plainte ce mercredi matin à la gendarmerie. Les auteurs de ses actes n’ont toujours pas été identifiés.