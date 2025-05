Un professeur de collège de 56 ans est accusé par sa belle-fille de 17 ans d’avoir tenté de la violer dans sa chambre alors qu’il était alcoolisé.

Les faits se seraient déroulés le 10 mai 2024. Un homme de 56 ans, alcoolisé après une soirée, s’introduit dans la chambre de sa belle-fille de 17 ans. Il commence à la caresser puis sort de la chambre. L’adolescente appelle son frère aîné, qui n’habite plus avec elle. Il lui conseille de contacter les gendarmes mais son beau-père revient. Selon la victime présumée, il s’est masturbé à ses côtés puis a tenté de la violer avec son doigt.

L’adolescente crie et parvient à le faire fuir. Elle prévient les gendarmes qui se rendent sur place et interpelle le quinquagénaire. La jeune victime présumée a enregistré la scène, sur la bande audio on entend “des râles, soupirs et halètement , ainsi qu’un homme qui répète le prénom de la jeune fille.”

Le mis en cause est un professeur de sciences dans un collège de Saint-Paul. Il a 56 ans et est en couple avec la mère de la victime. Celle-ci est âgée de 42 ans et est également sa nièce. Elle a elle même porté plainte pour viol contre lui avant de se rétracter et de retirer sa plainte. Le casier judiciaire de l’homme est resté vierge. Il serait régulièrement violent avec sa compagne et le couple aurait pour habitude de se séparer avant de se retrouver.

Pendant son audition, l’homme a d’abord déclaré “peut-être que je me suis masturbé à côté d’elle, mais je n’en ai pas le souvenir“, avant de nier les faits. “Il l’a toujours considéré comme sa fille et était médusé d’apprendre les accusations”, explique son avocate lors d’une audience dans la chambre de l’instruction de Saint-Denis suite à une demande du parquet de prolonger sa détention provisoire.“Il n’y a aucune plainte similaire, pas de plainte de parents ou d’élèves”, ajoute le conseil de ce professeur.