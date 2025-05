La page Facebook de la Paroisse Sainte Thérèse d’Avila de la Saline annonce le décès de Me Lisette Poulot. Dame de catéchiste pendant de nombreuses années, elle était également membre de la chorale Sainte Thérèse d’Avila.

"C’est avec le cœur lourd que Mon père Jean- Noël POULOT, mes frères Dada Poulot et Giovanni Poulot et moi-même, nous vous faisons part du décès de notre maman, Me Lisette POULOT. Après avoir servi pendant des années le Seigneur, aujourd’hui elle est allée à ses côtés. Je reviendrai vers vous pour plus d’informations.Vous qui l’aviez connu, priez pour elle et pour nous svp merci".

Mère de 3 enfants, cette dame de catéchisme était d’une grande gentillesse : "La Saline les hauts est en deuil après son départ. C’est une dame qui a marqué des générations. Pour ma part, elle a fait mon baptême et même mon mariage en 2023", souligne Vinns Vingadassalom.

Aurélien Centon, élu au département, lui a également rendu hommage sur sa page Facebook : "C’est avec émotion, tristesse que j’apprends le décès de cette grande dame. Merci pour tout. Repose en paix Mme Lisette. Avec une pensée pour son mari, ses enfants et toute sa famille, toutes mes sincères condoléances."