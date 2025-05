Ce samedi 10 mai, un conducteur de bus du réseau Citalis a été violemment agressé. Il a été victime d’une tentative d’étranglement. L’auteur présumé des faits a pris la fuite et est activement recherché par les forces de l’ordre.

Le communiqué de Citalis :

Ce matin, un incident regrettable s’est produit sur le réseau Citalis. Un conducteur de la ligne 33 a été violemment agressé par un passager alors qu’il était en pleine conduite. L’agression, survenue sous la forme d’une tentative d’étranglement, a conduit le bus à terminer sa course sur le trottoir au niveau de l’arrêt « Stade de l’Est » de la ligne 5. Grace à sa maîtrise exceptionnelle du véhicule, le conducteur a pu éviter des dégâts plus importants pour les passagers et sur la voie publique.

L’auteur présumé des faits a pris la fuite et fait actuellement l’objet de recherches par les forces de l’ordre, qui s’appuieront notamment sur la solidarité des témoins.

Le conducteur, choqué, a été pris en charge et a déposé plainte. Nos équipes se sont immédiatement mobilisées pour assurer la continuité du service sur la ligne 33.

Nous tenons à rappeler que la sécurité de nos usagers est notre priorité. Citalis reste l’un des réseaux de transport public les plus sûrs de France avec un taux d’incidents inférieur à 1 % par an.