Nouvelle opération anti-bande de la Préfecture hier pour mettre fin aux rivalités entre bandes de quartiers. Dernière bagarre en date, samedi dernier à Bassin Bleu entre une majorité de jeunes originaires de Saint-Denis. Forte mobilisation des forces de l’ordre en fin de journée au Chaudron et au Moufia.

C’est une opération d’envergure liée aux derniers faits de violences qui se sont déroulés à Sainte-Anne le week-end dernier. Parmi les jeunes des deux bandes. Une majorité serait originaire de Saint-Denis.

Selon les premiers éléments B13, 243 et Moufia Zoo seraient concernés par ces derniers événements de violence.

Hier, le directeur de cabinet de la préfecture a tenu à exprimer sa fermeté envers les mis en cause qui ont été identifiés mais pas encore interpellés.

"Ces bandes doivent savoir une chose : les pouvoirs publics ne faibliront pas. Dès lors qu’elles commettront des violences sur la voie publique ou qu’elles s’affronteront entre elles, il y aura une réponse une réponse très ferme de la part de la justice et du préfet", explique Vincent Bernard-Lafoucrière, directeur de cabinet du préfet de la Réunion.

La réaction à ces violences ne c’est pas faite attendre. L’opération est menée par les policiers de la BAC, l’équipe cynophile la compagnie d’intervention renforcée par l’escadron de gendarmes mobiles de Reims. Au total : pas moins d’une cinquantaine d’agents sur le terrain dans l’objectif d’assurer une présence et de dissuader les auteurs d’infractions.

Première zone concernée : le mail du chaudron.

"C’est un point névralgique intéressant pour nous c’est également un point de concentration où on a régulièrement des affrontements entre bandes qui polluent un peu le quotidien des dionysiens sur la circonscription", déclare Laurent Plante, chef de l’unité d’appui opérationnel du service territorial de la sécurité publique.

Fouilles de sacs, contrôle d’identité. Les agents ratissent le quartier.

"Notre but sachant que certains des auteurs venaient de Saint-Denis c’est de procéder à des contrôles pour essayer d’une part réaffirmer la présence de la police sur le terrain des zones sensibles et essayer de récolter du renseignement, d’identifier les personnes et détecter de nouvelles infractions", ajoute le commissaire divisionnaire du service territorial de police judiciaire (STPJ), Guillaume Maniglier.

Puis les forces de l’ordre prennent la direction de Champ Fleuri où se déroulait une audience jugeant des jeunes de Moufia zoo. Une dizaine d’individus étant présents pour les soutenir sont aussi contrôlés.

L’opération se termine ainsi. Pas d’interpellation, pas de saisies pour cette fois. Les individus ayant participé à la rixe de Saint-Anne ont tout de même été identifiés et devraient être interpellés prochainement.

Des opérations du même genre devraient se répéter dans les jours qui suivent.