Un homme a été interpellé et placé en garde à vue mardi pour avoir pris des clichés photo des parties intimes de clientes du centre commercial Grand Nord à Saint-Denis.

Le 24 février 2025, il avait déjà été interpellé pour avoir pris ces clichés. Placé dans un premier temps en garde à vue, il reconnaissait les faits et laissé libre en attente des exploitations numériques.

Comme l’indique la Police, le mise en cause était de nouveau interpellé ce mardi 20 mai et placé en garde à vue grâce aux analyses techniques de son téléphone et de ses outils informatiques qui permettaient de découvrir six victimes supplémentaires.

Il devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire.