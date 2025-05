Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs chiens ont pénétré dans la cour d’une dame habitant à Saint-Denis et ont tué son chien. Les chiens ont été attrapés par les forces de l’ordre puis placés à la fourrière. Une enquête est en cours pour divagation d’animaux.

Les forces de l’ordre ont été mobilisées sur la commune de Saint-Denis dans la nuit aux alentours de 2h. Plusieurs chiens errants sont entrés dans la cour d’une dame et se sont attaqués à son chien. Ce dernier est malheureusement décédé.

Les policiers de la compagnie départementale d’interventions se sont rendus sur place. L’un d’entre eux a tiré en l’air pour figer la situation, se désengager et bloquer les chiens dans la cour. Cela a permis à la brigade canine d’arriver et de s’équiper de la combinaison "chiens d’attaque". Ils ont réussi à attraper les chiens et à les remettre à la fourrière.

Une enquête est en cours pour divagation d’animaux.