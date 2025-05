Ce dimanche matin, au parc du Colosse se tient le Marathon des blessés des armées. Un événement pour rendre hommage aux soldats revenus marqués par la guerre.

En ce dimanche de fête des mères, certains ont choisi de rendre hommage aux combattants revenus blessés ou qui ne sont tout simplement pas revenus des différentes guerres dans le monde. Une cause qui tient à coeur Sébastien Nativel, alias Babouk, ancien pilote de rafale qui a connu plusieurs pertes en mission. "Des fois ils sont meurtris psychologiquement, physiquement, il faut les accompagner. J’ai des copains de promos qui ne sont pas rentrés de mission malheureusement. Moi je suis là aussi pour supporter ces gens qui ont connu des choses difficiles et c’est vraiment un rôle qui me tient à coeur" raconte l’ancien pilote.

Au programme de ce 25 mai, un marathon, deux semis-marathons et 4 derniers kilomètres réservés à plus d’une centaine de blessés. Le départ du marathon est donné à 7 heures au Parc du Colosse à Saint-André. Les quelque 200 participants partiront ensuite vers l’usine de Bois-Rouge, passeront par la Rivière du Mât les Bas, avant de revenir vers le parc.

Cet événement voit le jour grâce à Frédéric Nivarosa, président de l’association réunionnaise des blessés des armés, ému avant le départ de l’épreuve. "C’est une renaissance pour moi. J’ai besoin de cette adrénaline pour faire les choses, pour avancer et me consolider" déclare-t-il.