Ce vendredi 23 mai 2025, un homme en état d’ébriété a été interpellé devant le lycée Sarda Garriga à Saint-André, après avoir importuné plusieurs lycéennes.

Les fonctionnaires de la brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus sur place et ont repéré un individu visiblement éméché, vociférant et adoptant un comportement agressif. Lors du contrôle, l’homme s’est rebellé et a été interpellé.

Durant son transport vers le commissariat, il a donné plusieurs coups aux agents de police. Face à son comportement violent, les forces de l’ordre ont dû faire usage à plusieurs reprises du PIE (pistolet à impulsion électrique) pour parvenir à le maîtriser.

Deux policiers ont déposé plainte pour violences volontaires, outrage et rébellion.

Le syndicat Alliance police 974 dénonce ces faits et réclame des sanctions pénales fermes à l’encontre cet individu.