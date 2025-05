Marcel Moutoucomorapoullé est décédé ce samedi 24 mai. Enseignant de formation et engagé dans la vie associative, il était une figure bien connue de la ville de Saint-André. Joé Bédier, maire de Saint-André lui rend hommage.

Le communiqué de la ville de Saint-André :

Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, salue la mémoire de Marcel Moutoucomorapoullé, figure bien connue de la commune, disparu ce samedi 24 mai.

Enseignant de formation, ancien champion d’athlétisme, engagé dans la vie associative, notamment au sein de la Ligue des Droits de l’Homme et du Conseil des Sages, Marcel a consacré une grande partie de sa vie à sa ville et à ses concitoyens.

« Je tiens à rendre hommage à un homme impliqué et respecté, qui a marqué la vie locale par son parcours et ses engagements. J’adresse à sa famille et à ses proches mes sincères condoléances », déclare le Maire.