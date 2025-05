Un Saint-Andréen a menacé le personnel d’une boulangerie ce samedi avant de s’en prendre aux policiers venus l’interpeller.

En 2024, il s’était introduit dans cette boulangerie de Saint-André et avait fini en garde à vue. Il y est revenu ce samedi estimant qu’ils lui devaient un café pour avoir appelé la police l’année dernière. Lorsque les employés refusent de lui offrir une boisson chaude, il les menace avec un couteau. Les boulangers préviennent une nouvelle fois la police.

Les fonctionnaires se rendent sur les lieux, l’homme sent fortement l’alcool et refuse de se laisser menotter. Selon eux, il menace de revenir et de brûler l’établissement. Après son arrestation, il se débat dans la voiture de police et réussit à détacher sa ceinture. Il inflige alors des coups de pied et de tête aux agents.

“Ils m’ont plaqué au sol dans la voiture se sont appuyés sur moi. J’ai voulu me débattre, ce n’était pas mon intention de les toucher”, se défend le prévenu durant son procès ce lundi 12 mai devant le tribunal de champ fleuri.

L’homme, déjà condamné pour outrage et rébellion, écope d’une peine de 8 mois de prison, d’une interdiction de se rendre dans la boulangerie pendant 3 ans. Il devra également dédommager les policiers à hauteur de 300 euros chacun et 700 euros supplémentaires.