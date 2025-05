Les faits se sont produits ce samedi 10 mai aux alentours de 15h. Un individu s’est introduit à l’arrière de la boutique de "Chouchou et compagnie" dans le quartier de Cambuston à Saint-André. Filmé par une caméra de surveillance, il a dérobé un souffleur avant de s’enfuir en courant.

La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux : "Un certain mr J.T est entré à l’arrière de chouchou et compagnie Cambuston et il a pris, pour pas dire voler, un souffleur. Sois li ramène sois une plainte sera déposée cette aprem midi même".

Selon le responsable du magasin, les policiers de Saint-André ont été contactés et viendront récupérer la vidéo. Manque de pot pour le voleur, un client présent au moment des faits l’a reconnu.