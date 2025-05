Le procès SIDELEC devant le Tribunal correctionnel de Paris se poursuit. Deuxième jour de procès pour Maurice Gironcel et 7 autres prévenus, entendus pour des Marchés présumés truqués, des faits de corruption.

Deux prévenus ont été auditionnés aujourd’hui à la barre, un troisième le sera également dans la soirée. Ce matin le chef d’entreprise M. Grondin a déclaré avoir fait "une grosse erreur". Les deux prévenus s’accordent même pour parler d’un système déjà existant avant eux et minimisent leur rôle à celui du Sidelec. Le procès avance lentement au vu de la difficulté de cette affaire. La première audition a duré 7h. Le nom de Maurice Gironcel a pour l’instant été peu mentionné ou implicitement cité sous le terme d’autorité compétente. Aujourd’hui, il s’est montré moins fermé et plus souriant compte tenu de la durée de ces échanges.

Le maire de Sainte-Suzanne devrait être entendu seulement demain.