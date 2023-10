Olivier Mussard, Réunionnais âgé de 45 ans, est décédé dans un accident de moto à Montpellier ce jeudi. Militaire exemplaire, il était père de 4 enfants.

Un drame est survenu ce jeudi à Montpellier. Un accident impliquant deux motos s’est produit. Les deux véhicules se seraient percutés et les deux pilotes ont été gravement blessés. L’un d’eux, Olivier Mussard, Réunionnais âgé d’une quarantaine d’années est malheureusement décédé.

Il était père de famille de 4 enfants. Olivier était originaire du quartier de Château Morange à Saint-Denis. Il était connu sous le nom de "chinois" ou "mumuss". Adepte des sports de combat, il était un militaire respecté et exemplaire.

"Olivier est un ancien gars la cour, il était inspirant pour plusieurs générations. Il était très apprécié, c’était une personne qui avait un grand coeur. C’était un bon vivant , une personne entière avec qui ça partait souvent en fou rire", témoigne l’un de ses amis.

Sur les réseaux sociaux,d’autres hommages lui sont également rendus.

"On a du mal à le croire, mais le temps s’est arrêté pour nout Chinois de la Cité, Olivier Mussard. Qui aura égayé notre adolescence et nos débuts de vie d’adulte. Les souvenirs reviennent en boucle. Et chaque moment avec “Chinois” aura été un moment incroyable de fous rires. Mes condoléances à toute la famille. Tchao mon ami", peut-on lire sur Facebook.