Ce jeudi soir, l’adolescent de 16 ans, responsable de la mort de Shana, a rencontré le juge d’instruction au tribunal de Saint-Pierre. Ce dernier a requis une mise en détention provisoire et une mise en examen pour assassinat. Le juge de la liberté et de la détention a décidé de le placer en détention provisoire.

Le deuxième mineur inculpé pour le meurtre de Shana est, ce jeudi soir, passé devant le juge d’instruction. Juste avant, le parquet de Saint-Pierre a requis pour l’adolescent, une mise en détention provisoire et une mise en examen pour assassinat.

Le juge d’instruction a donc qualifié les faits et déposé une mise en examen pour assassinat à l’encontre de l’adolescent. Ensuite, le juge des libertés et de la détention a décidé de le placé en détention provisoire, comme ce qui était requis par le parquet et le juge d’instruction.

Il va être placé en détention au quartier des mineurs à la prison de Domenjod.

Pour rappel, il est accusé d’avoir assassinné Shana, 16 ans, le week-end du 15 au 16 septembre 2023 avec sa petite amie de 14 ans. L’adolescente avait été retrouvée le mercredi 20 septembre dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds.

Les deux adolescents âgés de 16 et 14 ans etaient passés aux aveux et avaient avoué avoir délibérément tué l’adolescente.

Quant à l’adolescent aujourd’hui concerné, il avait été placé en hopital psychiatrique depuis une semaine pour avoir tenu des propos incohérents aux enquêteurs.

Il en est sorti aujourd’hui. Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, il a été conduit immédiatement au tribunal judiciaire de Saint-Pierre.