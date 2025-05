Mathieu Guittonneau, âgé de 44 ans, a perdu la vie dans un accident de la route le vendredi 2 mai dernier. Le pilote de deux-roues n’a pas survécu après un choc frontal avec une voiture. La veillée aura lieu ce mercredi 7 mai à 11h au centre funéraire sud.

Le vendredi 2 mai, un choc frontal entre une moto et une voiture s’est produit sur la RN1A au niveau de la Ravine Saint-Gilles. Le pilote du deux-roues n’a malheureusement pas survécu. Mathieu Guittonneau âgé de 44 ans laisse derrière lui sa compagne et ses deux filles.

"On a perdu un être exceptionnel. Un mari compréhensif et bienveillant, un papa impliqué et protecteur, un chef d’entreprise hors pair… La vie peut être injuste. La douleur est indescriptible. Ne jamais oublier de dire chaque matin à quel point on aime les êtres qui nous entourent. Parce qu’on ne s’y attend jamais… On pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres. Je t’aime tellement, mon amour", témoignait sa compagne.

La veillée pour Mathieu Guittonneau se tiendra ce mercredi 7 mai 2025. Elle sera organisée à partir de 11h au centre funéraire de Saint-Pierre au 120 chemin de la Salette.