Marie Joceline Laude, aussi connue sous le petit nom d’Anine s’est éteinte le 29 novembre 2023. Elle décédée pendant ses vacances en métropole des suites d’un malaise. Elle était âgée de 64 ans.

À l’occasion de la fête des Mères, les proches de Marie Joceline Laude tiennent à lui rendre hommage. La sexagénaire est tragiquement décédée durant ses vacances dans l’Hexagone en novembre 2023. Elle laisse derrière elle son mari, ses six enfants et ses petits-enfants.

"Depuis que tu m’as quittée, une partie de moi est partie avec toi. Je sais que là où tu es, tu me donnes la force, jour après jour, de surmonter cette épreuve. Tu étais plus qu’une maman pour moi, tu étais un modèle, ma meilleure amie, ma reine. Tu représentais à mes yeux l’exemple même de la femme parfaite. Aujourd’hui, avec le cœur toujours aussi gros, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi et surtout, te souhaiter une bonne fête, ma petite maman. Tant que mon cœur battra, tu vivras toujours à travers moi", témoigne sa fille.