Le procès s’est ouvert ce mercredi 21 mai à Paris. Après une enquête menée par le Parquet National Financier depuis 3 ans, le Président du Syndicat Intercommunal de l’électricité de La Réunion, Maurice Gironcel, est jugé pour plusieurs faits.

Le procès a commencé dans le courant de l’après-midi au tribunal de Paris. Maurice Gironcel est arrivé bien plus tôt, bien avant ses avocats. Le visage impassible, il n’a pas souhaité s’exprimer et est directement allé s’asseoir au premier rang. Cinq des prévenus sont également présents aujourd’hui et adoptent une attitude plutôt fermée.

Pour le moment, le procès en est à ses débuts, les chefs d’accusation ont été relus et les prévenus se sont présentés à la barre. L’audience a également été suspendue pendant une demi-heure pour déterminer si le tribunal de Paris était compétent pour juger cette affaire. La présidente a décidé de trancher sur cette décision à la fin du procès. Selon l’avocat de Maurice Gironcel, Me Luc Brossolet, la séance d’aujourd’hui devrait être plutôt brève avant les débats de demain. Au moment où cet article est écrit, la première journée d’audience n’est pas terminée.