Nadège Payet témoigne aujourd’hui sur la perte de ses trois garçons : Christopher, Noah et Samuel. Ces trois jeunes frères Réunionnais sont tous décédés de la même maladie : le syndrome de la Ravine. Une maladie uniquement présente sur l’île.

Qu’est ce que la maladie de la Ravine ?

"La maladie de la Ravine est une maladie uniquement présente à La Réunion. C’est une maladie principalement génétique. Pour moi c’est un cadeau d’avoir eu mes enfants. Quand on a eu notre premier enfant, on ne connaissait pas cette maladie et il n’y a pas eu de diagnostic posé sur la maladie. Au bout de notre 3ème enfant, on a fait des examens plus approfondis et on a découvert qu’il y avait un problème de consanguinité. C’est là que les généticiens ont cherché."

Plus d’informations sur cette maladie : https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/mael-milhan-et-gaetan-decedes-du-syndrome-de-ravine-une-maladie-uniquement-presente-a-la-reunion

Trois garçons décédés

"On a tout donné pour nos enfants, malheureusement on a perdu nos trois premiers garçons : Samuel décédé à l’âge de 18 ans, Christopher à l’âge de 2 ans et Noah à l’âge de 17 ans. Pour nous, nos garçons ont été des guerriers face à cette maladie."

Eva, un espoir

"Ma fille Eva est encore en vie, elle va avoir 14 ans le 25 mai prochain. Elle ne mange pas et elle ne peut pas marcher. Il y a un an, elle a passé le cap très compliqué de l’adolescence, mais aujourd’hui elle va mieux et son état est stable. Vous avez vu sur les photos, ma fille a une grande force et un sourire extraordinaire."

Un appel à la solidarité

"On a fait cette cagnotte pour nous aider. Je sais que c’est difficile financièrement pour tout le monde. On vit à une époque où il faut tout payer. Le but c’est de pouvoir financer l’achat d’un véhicule adapté pour qu’elle puisse sortir dans de bonnes conditions et dans sa zone de confort. J’essaie de me battre pour avoir cette voiture équipée. Elle ne peut pas s’asseoir, donc l’idéal c’est d’avoir un véhicule avec une rampe pour qu’on puisse la pousser et la mettre dans le véhicule.

Si on n’a pas 40 000 à 50 000 euros c’est très compliqué pour une famille. Je veux vraiment lancer un appel à la solidarité pour ma fille et qu’elle aura la chance de pouvoir profiter de ce véhicule. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte depuis le lancement, je suis très émue et j’airais jusqu’au bout pour obtenir ce véhicule pour la liberté de ma fille Eva."