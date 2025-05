Ce mercredi 14 mai, les obsèques de Fred Espel ont eu lieu à Saint-Denis. Une cérémonie rythmée de chants et de prières pour rendre un dernier hommage au musicien réunionnais.

Une église comble ce mercredi après-midi pour les derniers adieux à Fred Espel.

Un dernier adieu

Entre chants et prières, proches et admirateurs lui ont rendu hommage. Une cérémonie principalement rythmée par la musique, de quoi sublimé le moment :

« Ça amplifie l’émotion et on est beaucoup plus heureux, ça met de la joie dans nos coeur. On ne peut pas être triste, triste de savoir qu’il ne sera plus à nos côtés, mais il veillera toujours sur nous. »

Une célébration d’une heure et demi qui a permis de faire revivre son œuvre avec des titres comme "Z’avocats marrons" ou encore "Ti case en paille". La cérémonie a profondément touché la foule et les proches de Fred Espel.

Un monument s’en est allé, mais sa présence dans les mémoires est indélébile. Fred Espel a quitté son violon bleu pour rejoindre le bleu du ciel.