Un quinquagénaire sera jugé en septembre pour viol et séquestration à l’encontre de son ex-compagne. Ce Tamponnais avait retenu la femme dans son appartement en mai 2023.

Le quinquagénaire est mis en examen pour viol et séquestration. Dans la nuit du 8 au 9 mai 2023, les voisins de ce Tamponnais entendent les cris de détresse d’une femme venant de son appartement. Les gendarmes se rendent sur place et trouvent la porte verrouillée et, à l’intérieur du logement, une femme en état de choc. Il s’agit de l’ex-compagne du mis en examen.

Elle explique que l’homme, qui est son ex-compagnon, lui a dérobé ses clés et que, lorsqu’elle est revenue les chercher, il a verrouillé la porte derrière elle. Il l’aurait ensuite agressé sexuellement et violé. Lors de l’enquête, la plaignante reste constante dans ses déclarations.

Il est décrit par ses proches comme alcoolo-dépendant et violent. L’expert psychiatre note une altération du discernement dû à l’alcool lors des faits. “Je souffre de schizophrénie, je suis suivi depuis 13 ans”, indique le mis en examen lors d’une audience devant la chambre de l’instruction ce mardi 20 mai 2025. Il nie tout viol ou agression : “elle était consentante et il n’y a pas eu de violence physique”. Il sera jugé du 30 septembre au 1er octobre prochain.