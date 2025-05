Un homme de 42 ans était jugé en appel ce 22 mai 2025 pour agressions sexuelles sur sa nièce de 11 ans à l’époque des faits présumés.

Il nie tout et crie au complot, comme souvent dans ce genre d’affaires. Ce qu’il n’a pas pu nier, c’est que cette nuit de janvier 2022, au Tampon, il s’est retrouvé dans la salle de bain de la maison familiale, à 3h du matin, avec la fille de la compagne de son frère. Une enfant de 11 ans.

Il agresse sexuellement sa nièce de 11 ans

Ce soir-là, après une soirée alcoolisée à l’absinthe, le prévenu dort dans le salon et la petite fille dans une chambre avec sa grand-mère maternelle. Cette dernière se réveille en pleine nuit et se rend compte que l’enfant n’est plus à ses côtés. Elle remarque que la porte de la salle de bain est fermée et voit sortir le prévenu.

Lorsqu’elle rentre dans la pièce, elle trouve sa petite-fille prostrée. Elle raconte que son oncle l’a embrassé, a tenté de lui imposer une fellation, l’a caressé et lui a imposé une pénétration digitale. La mère de l’enfant l’emmène à l’hôpital et un prélèvement ADN est effectué sur son pyjama. Le profil génétique de son oncle est retrouvé au niveau du pubis. L’analyse vaginale de la petite-fille ne révèle rien de particulier, mais le médecin précise que c’est compatible avec les dires de la fillette car une pénétration digitale ne laisse pas de trace.

Au cours de l’enquête, la jeune fille de 11 ans explique qu’elle entretenait une relation “amoureuse” avec son oncle qu’elle admirait. Elle relate plusieurs agressions sexuelles, souvent alors qu’il était alcoolisé. A la barre, la mère de la victime présumée dit son sentiment de culpabilité de n’avoir rien vu. Les larmes aux yeux, elle résume : “même si on dit qu’elle était amoureuse, c’est une enfant. C’est aux hommes de se contrôler”. Incitée à se taire par son agresseur présumé, la fillette s’est tout de même confiée à sa meilleure amie, alors qu’elles étaient en classe de CM2. Une petite fille qui confirme ces confidences aux enquêteurs, “j’étais choquée”, relate-t-elle.

Son oncle est un ancien coiffeur de 42 ans ayant vécu en hexagone et à présent reconverti dans la restauration à la Plaine des Cafres. Quelque temps avant les faits, il a eu une relation intime avec la grand-mère de la victime présumée. Il s’est ensuite présenté avec une nouvelle compagne et celle-ci aurait très mal pris sa nouvelle relation. “Elle a déjà accusé d’autres hommes”, indique le prévenu lors de son procès en appel ce 22 mai. Il estime qu’il est victime d’un complot de la part de la grand-mère, qui aurait utilisé sa petite-fille pour se venger.

L’homme a été condamné à 5 ans de prison, sans mandat de dépôt en première instance. Il est actuellement libre, sous contrôle judiciaire. Ce jeudi, l’avocate générale a requis 5 ans de prison contre lui, avec mandat de dépôt. Le délibéré sera rendu le 21 août prochain.