Le procès s’ouvre ce mercredi 21 mai à Paris. Après une enquête menée par le Parquet National Financier depuis 3 ans, le Président du Syndicat Intercommunal de l’électricité de La Réunion, Maurice Gironcel, est jugé pour plusieurs faits.

Le 15 décembre 2022, Maurice Gironcel président du syndicat intercommunal d’électricité de la Réunion (SIDELEC) sort de 48 heures de garde à vue. Il est soupçonné d’avoir truqué plusieurs marchés publics concernant l’électrification de l’île.

Il nie les faits

Le 3 mars 2023, Maurice Gironcel a réagi sur notre plateau : « Il n’y a pas de marchés truqués. J’ai été entendu, j’ai répondu à toutes les questions. Ils sont venus et ils ont perquisitionné la mairie, mais ils n’ont rien trouvé. Ils ont aussi perquisitionné mon domicile et le Sidélec, mais ils n’ont toujours rien trouvé. » Il doit être jugé pour des faits de « favoritisme », « participation à une entente » et « corruption passive d’argent public ».

Tout comme Yves Gigan, directeur général des services au Sidélec. Au coeur du dossier, plusieurs sociétés spécialisées dans l’installation de réseau électrique. 5 entreprises et 4 chefs d’entreprise ont été condamnés. Depuis 2019, la gestion du Sidélec fait l’objet de signalements par la Chambre Régionale des Comptes. Dès 2022, plusieurs auditions, enquêtes et perquisitions sont ordonnées par le parquet national financier.

Le procès s’ouvre donc ce mercredi 21 mai à Paris et devrait durer jusqu’au 27 mai.