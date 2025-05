La Police Nationale de La Réunion indique avoir notamment retrouvé 414 grammes d’herbe de cannabis, 6 grammes de cocaïne et un fusil de calibre 12 avec des perquisitions au Port.

La Police Secours du Port a repéré une transaction "étrange" entre un conducteur et deux piétons, indique la Police Nationale de La Réunion dans une publication Facbeook.

Les trois individus ont été contrôlés et retrouvés en possession d’herbe et de résine de cannabis. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une perquisition, menée à leurs domiciles, a permis de découvrir :

414 grammes d’herbe de cannabis

1.9 grammes de résine de cannabis

6 grammes de cocaïne

2470 euros en numéraire

un fusil de calibre de 12 avec deux 2 cartouches

1 gomme de cogne + 14 cartouches

Deux des mis en cause écopaient d’une convocation par l’Officier de Police Judiciaire (COPJ).