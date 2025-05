Récemment rénovée, et touchée par le feu ! La jolie villa Repiquet rue de Paris à Saint-Denis voisine d’un incendie cet après-midi. C’est le feu d’une moto à proximité qui s’est étendu à la maison de famille. Une dépendance a été touchée, il pourrait y avoir jusqu’à 200 000 euros de dégâts selon la propriétaire des lieux.

Une moto vient de prendre feu en pleine rue. Son conducteur s’arrête en urgence et gare le véhicule sur le trottoir. Quelques instants plus tard, l’engin explose, déclenchant un incendie. Le feu se propage rapidement à la Villa Repiquet, classée monument historique depuis 35 ans.

Les pompiers parviennent à maîtriser les flammes, mais la fumée s’est infiltrée jusqu’à la toiture, menaçant l’intégrité du bâtiment.

"L’accès a été difficile, seulement un accès au niveau des combles, initialement engagement impossible à cause des fumées mais dès que les fumées ont diminué on a pu accéder et procéder à l’extinction des points chauds", explique le chef de groupe du CSP de Saint-Denis, lieutenant Guewen Praud.

Grâce à leur intervention rapide, les pompiers réussissent à sauver la villa, mais la charpente a été gravement endommagée. De plus, des résidus de fumée toxique persistent encore à l’intérieur.

La propriétaire, profondément affectée, évoque une perte symbolique : celle d’une partie de l’histoire familiale.

"C’est un peu une histoire de famille qui commence à s’en aller, j’espère que la charpente ne s’effondrera pas sinon ça va créer des dégâts majeurs à l’intérieur du bâtiment. Je ne l’espère pas pour moi, ni pour l’occupante car on a une locataire sur site. Je suis remplie de tristesse et après il y aura un vrai sujet de financement des travaux puisque les assurances prennent en charge mais jamais à 100%", témoigne Sophie Repiquet.

Ce drame rappelle d’autres sinistres ayant touché des bâtiments classés, comme la Villa Rontonay en 2019 ou encore le Domaine du Chaudron en 2024.

La propriétaire de la Villa Repiquet compte porter plainte contre le motard. Une fermeture temporaire du site va avoir lieu, en attendant un retour à la normale