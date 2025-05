Ce vendredi 23 mai, la fille de la conteuse Anne Cheynet a annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Elle est l’une des auteures les plus connues de La Réunion.

Ce 23 mai 2025, La Réunion perd l’une de ses âmes les plus lumineuses, les plus indociles, les plus précieuses. Anne Cheynet n’est plus, mais son souffle, lui, continue de vibrer dans les pages de ses livres, dans les cœurs qu’elle a éveillés, dans les combats qu’elle a nourris. En 1977, elle publie son célèbre roman "Les Muselés" qui a rencontré un énorme succès. Il a été réédité ensuite il y a deux ans en 2023. Le roman raconte une "immersion bouleversante" à La Réunion entre les années1954 et 1972.

Elle fut bien plus qu’une écrivaine : Anne Cheynet était une flamme. Une flamme d’intelligence, de justice, de poésie, de révolte. Elle a donné des mots aux sans-voix, une dignité aux humiliés, un miroir aux Réunionnais. Dès Les Muselés, elle a brisé les silences. Elle a refusé de se taire, elle a refusé les tiédeurs. Femme blanche issue de la pauvreté, elle a fait le choix des opprimés. Et ce choix, elle l’a défendu jusqu’au bout, avec l’arme la plus redoutable : la beauté de ses mots.

Poétesse du créole, conteuse de l’âme réunionnaise, elle chantait La Réunion en toutes ses couleurs, en toutes ses douleurs, en toutes ses grandeurs. Son œuvre est un archipel de vérité, un volcan de tendresse et de lucidité, un cri d’amour pour son île. Artiste totale — romancière, conteuse, musicienne, danseuse, peintre — Anne Cheynet a tout embrassé, tout expérimenté, tout transcendé. Sa vie même fut un acte littéraire, un manifeste de liberté.

Selon sa famille, la veillée se déroule à son domicile 6 allée Henri Isautier apt 2 Saint-Pierre. La cérémonie religieuse se déroulera au centre funéraire de la Ligne Paradis ce samedi 24 mai à partir de 15h suivi de la crémation.

Dans un communiqué, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, lui rend hommage :

"J’apprends avec tristesse le décès d’Anne Cheynet, figure incontournable de la littérature réunionnaise et voix engagée pour la justice sociale et la reconnaissance de l’identité créole.

Poétesse, romancière et militante, Anne Cheynet laisse derrière elle une œuvre forte, marquée par son engagement en faveur des plus démunis et son attachement indéfectible à La Réunion, sa terre natale. Son roman "Les Muselés", publié en 1977, demeure un texte fondateur de la littérature engagée à La Réunion, donnant la parole aux sans-voix et dénonçant avec courage les injustices sociales et les discriminations.

Femme de convictions, Anne Cheynet a toujours œuvré pour que la culture réunionnaise soit reconnue, valorisée et transmise. Son travail littéraire, son courage intellectuel et son humanité ont profondément marqué plusieurs générations.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses lecteurs et à toutes celles et ceux qu’elle a inspirés".