Un Réunionnais de 33 ans installé à Manosque a été condamné pour violences sur son fils âgé de seulement cinq mois lors d’un événement festif et familial, le samedi 26 avril 2025. Il a frappé et mordu son enfant.

Un Réunionnais, installé en hexagone depuis 2020, a été condamné au début du mois de mai par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains à deux ans de prison pour avoir frappé et mordu son bébé de quelques mois à Manosque (Alpes de haute Provence).

Un Réunionnais mord et frappe son bébé

Selon la Provence, les faits se sont déroulés dans le 26 avril dernier. La mère de l’enfant, alertée par les cris, a découvert les blessures et contacté les secours. Le nourrisson présentait des ecchymoses et des traces de morsures. Hospitalisé, il a été pris en charge par les services sociaux.

Jean-David P., le père de l’enfant, était en état d’ébriété au moment des faits. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait d’abord affirmé que son bébé avait "chuté de la poussette", avant de reconnaître le faits. Il avait consommé plusieurs alcool comme du whisky, du vin ou encore de la bière.

Lors de son jugement, Jean-David P. a affirmé qu’il avait un doute sur sa paternité : "Il est blanc et je suis noir. Il ne me ressemble pas ! Oui, j’ai des doutes et je voulais un test de paternité", relatent nos confrères de La Provence.

Condamné à deux ans de prison, il écope également d’une interdiction de contact avec l’enfant et d’une obligation de soins.