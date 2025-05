Ce dimanche, une femme de 70 ans est décédée dans l’incendie de la résidence Decaen à Saint-Denis. 18 personnes ont été transportées à l’hôpital dont une en urgence absolue. Les habitants attendent de pouvoir retrouver leurs domiciles, ils ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Encore beaucoup d’émotions pour les habitants de la résidence rue Decean à Saint-Denis. Ce dimanche un incendie s’est déclaré dans leur immeuble, une femme de 70 ans a perdu la vie.

Lundi matin, une vingtaine d’habitants espéraient regagner leur logement pour passer un coup de balai, mais surtout récupérer quelques affaires. Dès le deuxième étage, les appartements sont mis sous scellé par mesure de sécurité.

"On voyait que l’incendie prenait de l’ampleur, les fumées arrivaient vers nous et les pompiers me disaient de ne pas bouger. Il fallait d’abord évacuer les personnes les plus proches"

"Je suis très triste et déprimée, on est dans l’attente. Une amie est morte, dans l’immeuble on était une famille donc c’est très compliqué."

Au total six familles sont relogées, dont 3 par la mairie de Saint-Denis. Elles dorment actuellement dans un hôtel dionysien. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie. Certains habitants parlent d’une bougie qui aurait été oubliée dans un appartement du 4e étage.

Au total 18 personnes sont encore hospitalisées lundi, dont une en urgence absolue au CHU de Saint-Pierre. Elle devrait être transférée dans la journée à Saint-Denis.