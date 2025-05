Frayeur pour une cinquantaine d’habitants du Chaudron ce lundi soir. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées d’un immeuble rue Ernest Cotteret. Un appartement du 3e étage d’un immeuble de la SIDR a pris feu. Les pompiers et la police sont intervenus. Aucune victime n’est à déplorer. Durant ces dernières semaines, plusieurs signalements pour trouble de voisinage ont été effectués. La locatrice de l’appartement concerné est sous le coup d’une procédure d’expulsion.

Un appartement du Chaudron a été ravagé par un incendie ce lundi soir. Un voisin vivant dans le logement d’à côté dit avoir frôlé la mort. "Les gens étaient dans l’appartement faisaient souvent la cuisine à l’intérieur au feu de bois. Hier soir on a vu de la fumée, on pensait qu’ils faisaient à manger. Mon fils nous a avertis, on est passé sous les flammes. Ma femme est malade, mon fils était obligé de mettre une serviette sur sa tête".

Par peur des représailles, beaucoup d’habitants de l’immeuble n’osent pas témoigner. L’appartement était habité par une locataire souvent absente, qui recevait des invités à l’origine de nuisances. La SIDR confirme qu’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion est en cours. L’audience de conciliation devant la justice est prévue pour le mois de juin. Un délai jugé trop long par les voisins.

"On vit dans la peur ! Il y a des personnes âgées dans l’immeuble. Il faut bouger et nettoyer le quartier du Chaudron pour qu’il redevienne comme avant. Personne ne vit en sécurité".

"C’est inadmissible, que ce soit la mairie ou la SIDR, il faut que quelqu’un bouge, sinon ça va aller trop loin. De jeunes filles sont entrées chez ma voisine à 5h du matin".

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cet incendie. La mairie de Saint-Denis a décidé de déposer plainte pour mise en danger d’autrui.