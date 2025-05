Depuis le début de l’année 2025, Saint-Pierre était visée par de multiples vols en local d’habitation. Une enquête a été ouverte et confiée au Groupe d’unité des atteintes aux biens du commissariat de Saint-Pierre. Surnommé "Gaza", l’homme âgé de 28 ans, a été jugé et condamné ce 21 mai.

Jugé pour des faits de cambriolages et de violences sexuelles à Saint-Pierre, ce vingtenaire était déjà connu de la justice. Condamné une première fois à l’âge de 15 ans à Mayotte, archipel dont il est originaire, il avait été transféré à la Réunion et libéré en 2024.

Depuis sa remise en liberté, sa situation ne s’est pas améliorée. Il erre plutôt dans les rues de Saint-Pierre depuis le début de l’année, il vit de petits larcins. Il enchaîne les cambriolages, ne parvenant à récolter que de faibles butins. Il sévit notamment dans les quartiers de La Ravine Blanche et du Boulevard Bank. Le jeune homme n’hésite pas à user de la violence lorsque ses victimes tentent de le stopper.

Il a été jugé pour des faits de cambriolage et de violences sexuelles à Saint-Pierre. Il a fait 14 victimes et 12 délits lui ont été reprochés. Les faits se sont produits entre l’année dernière et jusqu’à mars 2025.

Dès ce soir, "Gaza" dort en prison ; il a été condamné à 4 ans de prison ferme, l’interdiction de paraître à Saint-Pierre pendant 2 ans.

