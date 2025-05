Ce dimanche 25 mai aux alentours de 19h, une fillette a été prise en charge par les secours en état d’urgence absolue. Elle était grièvement brûlée sur la moitié du visage et du corps par de l’eau bouillante.

C’est une information de nos confrères du Quotidien, confirmée par la rédaction de Antenne Réunion.

Une fillette âgée d’un an a été transportée au CHU Nord cette nuit depuis Saint-Joseph dans un état d’urgence absolue. Selon nos informations, elle a été brûlée par de l’eau bouillante sur la moitié du visage et du corps. Les pompiers et le SMUR sont intervenus.

Pour le moment, les circonstances de ce drame ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte.