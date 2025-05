Les proches de Frédéric Maillot sont inquiets. L’homme de 49 ans n’a plus donné de nouvelles depuis hier soir. Il a été aperçu pour la dernière fois ce samedi soir aux alentours de 20h30 dans le secteur de Grande Anse. Il devait regagner son domicile, mais n’est jamais arrivé.

Frédéric est brun de peau et mesure environ 1,70m. Au moment de sa disparition, il portait un jogging bleu et un pull gris. Les proches de ce pompier sont inquiets, l’homme est en arrêt maladie et aurait des soucis de santé. Il possède une Dacia Lodgy grise.

Si vous l’apercevez, n’hésitez pas à contacter Camille, sa tante, au numéro suivant : 06 92 40 92 21