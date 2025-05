La justice brésilienne a refusé d’accorder une mesure de protection à Larissa Ferrari, une avocate brésilienne de 28 ans, qui accuse Dimitri Payet de violences sexuelles.

Selon L’Équipe, Larissa Ferrari avait saisi les tribunaux de Rio de Janeiro et du Paraná, affirmant avoir été victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de Dimitri Payet. Elle décrit une relation commencée en août 2024 comme "abusive et toxique".

Payet, actuellement joueur de Vasco da Gama, a reconnu la relation mais nié toute violence, expliquant que les pratiques étaient consensuelles. La justice a estimé que l’ancien international français ne représentait pas une menace directe pour la plaignante, rejetant ainsi sa demande de protection.

La défense du joueur a qualifié la procédure d’infondée, assurant que Payet n’avait jamais eu l’intention de s’approcher de Ferrari. Cette dernière a d’ores et déjà fait appel de la décision.