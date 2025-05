Dans une publication Facebook, la ville de Saint-Denis indique que plusieurs contrevenants ont été verbalisés après la constation de plusieurs dépôts sauvages.

Ville de Saint-Denis :

La Ville de Saint-Denis poursuit activement son engagement pour un environnement plus propre et plus sain.

Ces derniers jours, la Police Municipale est intervenue à Bellepierre et à Saint-Clotilde où des dépôts sauvages ont été constatés. Plusieurs contrevenants ont été verbalisés suite à ces infractions.

Ces actions s’inscrivent dans la politique de la municipalité en faveur de la protection de notre cadre de vie. Ensemble, faisons de Saint-Denis une ville plus propre !