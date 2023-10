Danaël D., âgé de 2 ans, est décédé le samedi 16 septembre dernier, il y a un mois, d’un arrêt cardiaque après onze jours d’hospitalisation et une plainte a été déposée. Sa mère lui rend hommage un mois après les faits.

Danaël un petit garçon de deux ans est décédé au CHU de Saint-Denis après 11 jours d’hospitalisation.

Selon la mère, un des médecins du GHER de Saint-Benoît avait émis l’hypothèse d’un syndrome d’activation macrographique, une pathologie rare, souvent mortelle, qui nécessite un examen. Pour le déterminer, il a été réalisé une fois le transfert de l’enfant au CHU mais trop tard.

Ses parents sont aujourd’hui toujours dans le flou et ont déposé plainte contre le CHU de Bellepierre et le GHER de Saint-Benoît.

Un mois après les faits, Irissa sa maman rend hommage à son enfant :

"Un mois… déjà un mois sans toi mon amour ! Mon cœur saigne à l’idée de ne plus te voir, te toucher, t’embrasser mon petit bébé. Ma plus grande peur a toujours été de perdre un proche et surtout mon enfant, mais on ne se dit jamais que ça va nous arriver à nous…

Ça devient de plus en plus difficile, ce n’est pas dans l’ordre des choses de perdre son enfant, son bébé… je te cherche partout où je vais mon fils… donne moi la force d’avancer sans toi, donne moi le courage de le faire pour toi… je t’aime tellement fort mon petit bébé, tu me manques mon ange.."

