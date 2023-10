Aymerick Bey, jeune Réunionnais de 24 ans, est décédé le 27 septembre dernier, dans son sommeil.

Aymerick Bey, jeune Réunionnais de 24 ans, est décédé le 27 septembre dernier, dans son sommeil. Très proche de sa maman, il était décrit comme "un garçon très serviable et très protecteur, un garçon formidable qui savait se faire aimer partout où il passait. Il était protecteur envers sa maman et sa soeur." Sa mère veut également remercier les familles Manent et Bey pour leurs soutiens.

Premier enfant d’une famille recomposée, Aymerick aimait sa famille, et rendre des services de bon coeur. Il laisse derrière lui sa maman, son beau père ainsi que ses frères et sœurs.