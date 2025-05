Plusieurs semaines après le passage du cyclone Garance, Arnaud Rousseau, Président de la FNSEA, et Jérôme Despey, premier Vice-Président de la FNSEA sont en déplacement à La Réunion ce lundi 5 et ce mardi 6 mai 2025.

Plusieurs semaines après les passages du cyclone Garance, Arnaud Rousseau et Jérôme Despey seront sur le terrain aux côtés des agriculteurs réunionnais qui appellent à plus de soutien de l’État, pour tenter de relancer la production agricole.

Lors de ce déplacement, Arnaud Rousseau et Jérôme Despey iront à la rencontre des agriculteurs locaux pour saluer leur courage et leur résilience face à la violence des épisodes climatiques qui ont frappé le département.

L’agriculture occupant une place centrale dans le département, il est urgent que l’État soit à la hauteur de la tâche et assume pleinement son rôle dans la reconstruction pour permettre aux agriculteurs de relancer leur cycle d’exploitation. Des structures, telles que l’ODEADOM, existent déjà et doivent être pleinement mobilisées pour coordonner les plans d’accompagnement à l’investissement, au changement climatique, et les adapter aux besoins spécifiques du territoire.

Ce déplacement sera l’occasion pour la FNSEA d’évoquer le sujet de l’assurance. Deux ans après la rénovation de l’assurance récolte, des ajustements sont nécessaires, car le changement climatique et ses effets ont des conséquences directes sur les revenus, les trésoreries, la compétitivité et la pérennité économique des territoires ultramarins.