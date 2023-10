Willy Incana et Sylvio Morby comparaissaient aujourd’hui pour extorsion par violence et menace sur un gérant d’une station-service. Les réquisitions sont tombées : six ans de prison ferme pour ces deux personnes.

Dans le cadre de l’affaire d’extorsion par violence et menace sur un gérant de station-service, il a été requis à leur encontre à six ans de prison ferme. "Pour moi, c’est une peine trop forte", dénonce Maitre Navarro , avocat de Sylvio Morby.



Le délibéré aura lieu le 11 octobre.



