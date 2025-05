Ce dimanche 11 mai aux alentours de 4h du matin une voiture a été caillassée, alors qu’elle circulait sur la 4 voies du Port, par des individus situés sur le pont du Cap Sacré Coeur. Le passager du véhicule a été blessé par des éclats de verre.

En 2023, Kenya une mère de famille de 25 ans, a été tuée par des jets de galets sur la 4 voies du Port.

Un couple caillassé sur la 4 voies du Port

Deux ans après, ce dimanche 11 mai, une voiture a de nouveau été caillassée au même endroit aux alentours de 4h du matin. Les individus étaient situés sur le pont du Cap Sacré Coeur. À l’intérieur du véhicule, le passager a été blessé par les éclats de verre du pare-brise.

Jennifer, la conductrice, témoigne : "J’ai appelé les secours, car nous étions extrêmement choqués par cette situation. On venait de l’Ouest et on allait rentrer chez nous à Saint-André. Je conduisais et mon conjoint était passager. Il a eu des éclats de verre sur son visage, mais rien de plus grave. C’est plus un choc mental pour nous."

Une plainte va être déposée par le couple. Ce n’est pas la première fois que des automobilistes témoignent sur des jets de galets à cet endroit.