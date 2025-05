Le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE) annonce une baisse de 9% des atteintes contre les élus, entre 2023 et 2024.

François-Noël Buffet a fait état de la baisse des atteintes contre des élus en 2024. Dans un entretien avec le journal Le Figaro, le ministre délégué au ministère de l’Intérieur s’étale sur le bilan du Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE).

Le nombre d’atteintes commises contre des élus en France est passé de 2.748 en 2023 à 2.501 l’an dernier. Cette baisse de l’ordre de 9% est due aux nombreux dispositifs qui ont permis "d’améliorer la protection juridique des élus, leur protection physique, celle de leurs familles, et de renforcer les sanctions", selon le ministre. En 2024, 40 agressions ont été enregistrées par semaine. Parmi ces atteintes, 10% sont des actes de violences et 68% sont des menaces et outrages (dont un quart sont diffusées par internet), 8% sont des destructions et dégradations.

Le ministre délégué a fait part de ses inquiétudes sur la sécurité des maires. Ces derniers sont les plus touchés, concentrant 64% des atteintes. "C’est extrêmement préoccupant car ils sont en première ligne pour répondre aux besoins locaux et ils sont des figures d’autorité". Dans le top 3 des élus victimes d’atteintes, figurent les conseillers municipaux (18% des atteintes) et les parlementaires (13%).

Le rapport relate qu’"aucun territoire n’échappe aux violences : les villes, les campagnes et même les Outre-mer", a déploré François-Noël Buffet. "Compte tenu de la concentration du nombre d’élus sur son territoire, la région parisienne est logiquement la plus touchée : 40%".

Après cette légère baisse par rapport à l’année précédente, le ministre délégué au ministère de l’Intérieur s’attend à une hausse des atteintes contre les élus avec les municipales prévues l’an prochain. L’occasion pour le ministre d’annoncer la mise en place d’un "pack nouvel élu". "Il est indispensable que les élus connaissent mieux leurs prérogatives en matière de police administrative et de prévention de la délinquance, pour assurer la sécurité dans leur commune".